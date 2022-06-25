Зеленська каже, що не виїжджала з України після початку війни
Перша леді України Олена Зеленська заявила, що з початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну вона не залишала територію країни.
Джерело: інтерв’ю Зеленської для французького телеканалу France 5
Пряма мова журналістки: "Ви жодного разу не думали над тим, аби покинути Україну?"
Пряма мова Зеленської: "Так, дійсно. Це було моє зважене рішення (не виїжджати з України – ред.). У мене не було бажання покидати Україну. У мене не було бажання бути далеко від Батьківщини і далеко від свого чоловіка.
І позаяк, коли ми навіть не бачимося тижнями, все одно я відчуваю, що я поруч. Я можу надсилати свою підтримку
Набагато важче дивитися на те, що відбувається з твоєю країною, твоїми людьми здалека – набагато легше емоційно для мене бути саме тут. Я там, де я хочу бути. І я там, де я маю бути. Мені здається від цього спокійніше".
Деталі: Перша леді також закликала французів не забувати про війну в Україні, не вірити російській пропаганді та продовжувати допомогати українцям, які були вимушені залишити домівки.
Зеленська має надію, що з 1 вересня діти зможуть ввідновити навчання в школах, а студенти в університетах на територіях, де не відбуваються бойові дії.
Передісторія:
- На початку війни Зеленська відкрила власний Telegram-канал, де розповідала про різні заходи безпеки для населення та ділилася важливими історіями переселенців, жінок і дітей.
- В інтерв’ю британському часопису The Guardian Зеленська розповіла, що перший час їй та дітям президента не дозволяли спілкуватися з батьком і чоловіком навіть дистанційно через месенджери. Вона зізналась, що не змогла стримати сльози, коли в перші дні усвідомлювала, що може більше ніколи не побачити Зеленського живим.
- У квітні в інтерв’ю журналу Vogue дружина президента розповіла про перші дні війни, що їй та дітям довелося тривалий час перебувати далеко від Києва.
- 8 травня Зеленська зустріла Першу леді США Джилл Байден в Ужгороді, де вони поспілкувались з переселенцями.
- За даними Першої леді, в лавах Збройних сил України боронять державу понад 37 тисяч жінок.