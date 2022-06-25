Зеленська каже, що не виїжджала з України після початку війни

Перша леді України Олена Зеленська заявила, що з початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну вона не залишала територію країни.

Джерело: інтерв’ю Зеленської для французького телеканалу France 5

Пряма мова журналістки: "Ви жодного разу не думали над тим, аби покинути Україну?"

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Пряма мова Зеленської: "Так, дійсно. Це було моє зважене рішення (не виїжджати з України – ред.). У мене не було бажання покидати Україну. У мене не було бажання бути далеко від Батьківщини і далеко від свого чоловіка.

І позаяк, коли ми навіть не бачимося тижнями, все одно я відчуваю, що я поруч. Я можу надсилати свою підтримку

Набагато важче дивитися на те, що відбувається з твоєю країною, твоїми людьми здалека – набагато легше емоційно для мене бути саме тут. Я там, де я хочу бути. І я там, де я маю бути. Мені здається від цього спокійніше".

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Деталі: Перша леді також закликала французів не забувати про війну в Україні, не вірити російській пропаганді та продовжувати допомогати українцям, які були вимушені залишити домівки.

Зеленська має надію, що з 1 вересня діти зможуть ввідновити навчання в школах, а студенти в університетах на територіях, де не відбуваються бойові дії.

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