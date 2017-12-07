Народні депутати підняли собі зарплати

2902 перегляди
Четвер, 7 грудня 2017, 19:26

Верховна Рада збільшила оклади народних депутатів.

За відповідну постанову 7172 у четвер проголосували 235 народні депутати.

Перед голосуванням перший заступник комітету з питань регламенту Павло Пинзеник заявив:

"Відповідно до положень 33 статті закону "Про статус народного депутата", народному депутату встановлюється щомісячний посадовий оклад. Надбавки до такого окладу здійснюються у розмірі, встановленому для членів Кабінету міністрів України. Народний депутат в питаннях матеріального і соціально-побутового забезпечення прирівнюється до членів Кабінету міністрів України".

Пинзеник заявив, що ці вимоги закону не дотримуються, тому вносяться необхідні зміни.

"Для прикладу, посадовий оклад міністра зараз складає 16 тисяч гривень. Відповідно до проекту постанови такий самий розмір посадового окладу пропонується встановити народному депутату члену комітету", - сказав він.

"Для реалізації положень проекту не потрібно додаткового фінансування з державного бюджету, оскільки достатньо бюджетних призначень, передбачених законом про державний бюджет на 2017 рік, а також коштів запланованих на 2018 рік", - додав Пинзеник.     

Зокрема, згідно з додатком до постанови, оклад спікера складатиме 12 прожиткових мінімумів (18 200 грн). Найменший оклад встановлюється у нардепа-члена комітету Верховної Ради України – 10 прожиткових мінімумів (16 000 грн).

Постанова набирає чинності з дня його прийняття, а застосовується - з 1 жовтня 2017 року.

Наразі прожитковий мінімум складає близько 1600 гривень. З 1 січня 2018 року прожитковий мінімум зросте до 17 тисяч гривень.

Як відомо, бюджетні витрати на зарплати нардепам, їх помічникам та працівникам парламенту і підвідомчих організацій у 2018 році можуть зрости на 390,3 млн гривень, якщо проект бюджету проголосують без змін.

Українська правда   

Теми: Верховна Рада зарплати
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Скандальний законопроект "Купуй українське" прийняли за основу 7 грудня 2017, 19:11
Рада звільнила Соболєва з посади голови антикорупційного комітету 7 грудня 2017, 16:43
Соцроботи і заборона виїзду: ВР посилила відповідальність за несплату аліментів 7 грудня 2017, 14:31
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Народні депутати підняли собі зарплати
Угорщина закликала направити постійну місію ОБСЄ на Закарпаття
На Київщині рекордно виросла кількість вилучених патронів
Рада продовжила мораторій на продаж землі
Усі новини
дослідження

Температура повітря у світі може підвищитись аж на 4°C

інше місто

Стріт-арт маршрут: 17 нових муралів та графіті Одеси

гастро-тур

7 київських закладів, що відкрилися у листопаді