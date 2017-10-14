Парламентські зарплати можуть зрости на третину мільярда

Бюджетні витрати на зарплати нардепам, їх помічникам та працівникам парламенту і підвідомчих організацій у 2018 році можуть зрости на 390,3 млн гривень, якщо проект бюджету проголосують без змін.

За даними проекту "Марлін", такі дані містяться у бюджетних запитах Верховної Ради України на 2018 рік.

Загалом на роботу парламенту у 2018 році передбачено витрати на рівні 1,6 млрд. гривень - на 400 млн. більше за витрати поточного.

На зарплати депутатам та їх помічникам наступного року можуть витратити 552,8 млн гривень. На 423 депутатів припадає 1692 помічника. Для працівників Верховної Ради та підвідомчих організацій запланували 586,6 млн гривень.

Можливі видатки на зарплати у ВР у 2018 році, суми вказано у тис. грн.

Згідно з документами, зросла і кількість співробітників парламенту: наступного року їх кількість може зрости до 2240 осіб (минулоріч - 1911 ос.).

Також планується значне підвищення витрат на депутатські відрядження - до 33,9 млн. гривень проти 13,9 млн грн., запланованих на 2017 рік.

Як відомо, 20 жовтня 2016 року Верховна Рада проголосувала за збільшення посадових окладів народних депутатів. Так, планувалося, що заробітна плата народного депутата становитиме 25 "мінімалок", що дорівнює 36 тисяч 250 гривень.

31 жовтня спікер Верховної Ради Андрій Парубій повідомив, що після консультацій із керівниками фракцій скасував відповідне підвищення зарплат.

У червні ВР змінила норму, через яку помічники нардепів недоотримували чверть зарплати.

У жовтні 2017 року у Верховній Раді було зареєстровано проект постанови, який може підвищити заробітні плати народним депутатам.

Українська правда