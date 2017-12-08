Порошенко пообіцяв МВФ закон про Антикорупційний суд "найближчими днями"

Президент Петро Порошенко пообіцяв директору-розпоряднику МВФ Крістін Лагард внести законопроект про антикорупційний суд найближчими днями.

Про це Крістін Лагард заявила за результатами розмови з Петром Порошенком, йдеться у повідомленні на сайті МВФ.

"У мене була конструктивна і відкрита дискусія з президентом Порошенком щодо зусиль України у боротьбі з корупцією, що є очікуваним для українського суспільства і має вирішальне значення для підвищення прозорості, підзвітності та створює умови для сталого зростання", - зазначила Лагард.

"Ми також погодились, що швидке створення антикорупційного суду є важливим доповненням цих зусиль. У зв'язку з цим я підтримала плани президента щодо внесення законопроекту до парламенту в найближчі дні, згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії та минулими угодами в рамках програми МВФ", - додала вона.

Лагард наголосила на важливості того, щоб всі члени парламенту об'єдналися навколо законопроекту та схвалили його як пріоритет.

Джерела "Європейської правди" стверджують, що телефонна розмова Порошенка й Лагард відбулася в ніч з середи на четвер, після опівночі за київським часом.

Директор-розпорядник МВФ ініціювала екстрену розмову для того, щоби зупинити ухвалення законопроекту про "парламентський контроль". Ця розмова, що супроводжувалася жорсткими вимогами Лагард, стала однією з причин відмови від скандального проекту. У четвер ввечері відбулася ще одна розмова політиків.

Детальніше про законопроект щодо "парламентського контролю" читайте у статті "За крок від прірви: ніч, коли Україна ледь не втратила безвіз".