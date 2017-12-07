Порошенко озвучив ультиматум щодо Антикорупційного суду

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Четвер, 7 грудня 2017, 09:17

Президент Петро Порошенко самостійно внесе законопроект про Вищий антикорупційний суд, якщо до початку наступного тижня його не внесуть народні депутати.

Про це він повідомив у Twitter і Facebook.

"Завтра вже місяць, як я звернувся до Верховної Ради з пропозицією щодо прискорення процесу створення Вищого антикорупційного суду. Це було продиктовано бажанням створити максимально сприятливі умови для ухвалення відповідного закону. Його проект ще на стадії написання мав би бути узгоджений між різними політичними силами", – зазначив глава держави.

"Моя пропозиція все ще в силі. Однак якщо до початку наступного тижня я не побачу прогресу, протягом семи-десяти днів самостійно підготую та внесу відповідний законопроект", – попередив Порошенко.

"Прошу народних депутатів зняти з порядку денного старий законопроект "Про антикорупційні суди", як це рекомендувала Венеціанська комісія, і розчистити простір для нового проекту", – додав він.

Як відомо, напередодні вибухнув скандал через внесення в порядок денний законопроекту №7362, через який антикорупційні органи потрапили б у залежність від керівництва держави, а антикорупційна реформа опинилася б під загрозою.

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард заявила, що українська влада має зупинити атаку на Національне антикорупційне бюро та створити Антикорупційний суд.

А в США заговорили про скорочення допомоги Україні у випадку, якщо Верховна Рада зніме Єгора Соболєва з посади голови антикорупційного комітету і підтримає звільнення директора НАБУ без аудиту.

Зрештою, законопроект №7362 зняли з порядку денного Верховної Ради на 7 грудня.

Теми: Антикорупційний суд Порошенко законодавство Верховна Рада
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