Колмогоров захворів – розгляд справи перенесли

386 переглядів
П'ятниця, 8 грудня 2017, 13:33

Розгляд справи прикордонника Сергія Колмогорова, обвинуваченого у вбивстві людини на посту 2014 року, перенесли у зв’язку з тим, що Колмогоров захворів.  

Про це "Українській правді" повідомила помічник судді Приморського райсуду Маріуполя, Матус Тетяна.

"Засідання сьогодні відбулося, проте обвинувачений не з'явився. Розгляд справи відкладено", - сказала Матус.

Вона уточнила, що Колмогоров захворів, про що надав суду відповідні документи – довідку з лікарні.

"Засідання перенесли на 11:00 21 грудня", - сказала Матус.

Як відомо, 15 листопада 2016 року Приморський райсуд Маріуполя засудив до 13 років в'язниці прикордонника Колмогорова.

Суд визнав, що увечері 7 вересня 2014 року обвинувачений умисно розстріляв з автомата автомобіль Skoda на околиці Маріуполя, що спричинило загибель 30-річної пасажирки – жительки Донецька.

Колмогоров стверджує, що виконував наказ начальства про зупинку підозрілого автомобіля, який не реагував на вимоги правоохоронців.

Захист засудженого просив відправити справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

6 листопада Вищий спецсуд з розгляду кримінальних і цивільних справ відправив на перегляд справу Колмогорова. Також суд постановив звільнити прикордонника з-під варти.

Читайте також: Наказ 200. Дві сторони справи прикордонника Колмогорова

Ірина Балачук, УП
Теми: суд Прикордонна служба вбивство
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Суд розбирається з призначенням Ситника 8 грудня 2017, 11:32
Екс-президента Аргентини звинуватили у державній зраді 8 грудня 2017, 06:48
Агенти "Вовк" і "Заєць" – головні свідки у справі Дангадзе 7 грудня 2017, 18:25
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Рада ввела обмеження на кордоні для торговців-"човників"
Мін'юст: До міністерства увірвались працівники НАБУ
Венеціанська комісія планує підтримати Україну в конфлікті з Угорщиною – джерела
Порошенко: Ситуація з Саакашвілі не варта міжнародної уваги
Усі новини
екологія

У Києві з'явилися зупинки, які освітлюються від сонячних батарей

номінація

TIME обрав колективну "Людину року" – ініціаторів флешмобу #MeToo

дослідження

Вчені навчились визначати правшу і шульгу ще до народження