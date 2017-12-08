Колмогоров захворів – розгляд справи перенесли

Розгляд справи прикордонника Сергія Колмогорова, обвинуваченого у вбивстві людини на посту 2014 року, перенесли у зв’язку з тим, що Колмогоров захворів.

Про це "Українській правді" повідомила помічник судді Приморського райсуду Маріуполя, Матус Тетяна.

"Засідання сьогодні відбулося, проте обвинувачений не з'явився. Розгляд справи відкладено", - сказала Матус.

Вона уточнила, що Колмогоров захворів, про що надав суду відповідні документи – довідку з лікарні.

"Засідання перенесли на 11:00 21 грудня", - сказала Матус.

Як відомо, 15 листопада 2016 року Приморський райсуд Маріуполя засудив до 13 років в'язниці прикордонника Колмогорова.

Суд визнав, що увечері 7 вересня 2014 року обвинувачений умисно розстріляв з автомата автомобіль Skoda на околиці Маріуполя, що спричинило загибель 30-річної пасажирки – жительки Донецька.

Колмогоров стверджує, що виконував наказ начальства про зупинку підозрілого автомобіля, який не реагував на вимоги правоохоронців.

Захист засудженого просив відправити справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

6 листопада Вищий спецсуд з розгляду кримінальних і цивільних справ відправив на перегляд справу Колмогорова. Також суд постановив звільнити прикордонника з-під варти.

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