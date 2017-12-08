Висновок Венеціанки не влаштує Росію – Кулеба

Висновок Венеціанської комісії щодо закону про освіту не влаштовує Росію, зокрема щодо невключення вимоги законодавчого врегулювання про навчання російською мовою до загального списку рекомендацій.

Про це заявив постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба, передає "Укрінформ".

"Венеціанська комісія ухвалила збалансований висновок. Загалом він відповідає інтересам України", - розповів дипломат.

Він додав, що Венеціанська комісія врахувала позицію України щодо того, що "стаття 7 закону про освіту є рамковою і деталі її імплементації мають бути визначені у законі про середню освіту та в інших нормативних актах".

На його думку, цей висновок "посилює переговорну позицію України у діалозі з нашими західними сусідами".

Водночас Кулеба підкреслив, що Росія не задоволена позицією Венеціанської комісії.

"Комісія не оминула увагою і питання російської мови. На її думку, навчання російською має бути врегульоване законодавчо. Водночас Комісія утрималася від включення цієї вимоги до загального списку своїх рекомендацій. За нашою інформацією, Росія не задоволена цією позицією Комісії", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, 8 грудня, Венеціанська комісія прийняла рішення щодо положень нового Закону України "Про освіту" стосовно викладання державною мовою, меншин та іншими мовами.

Венеціанська комісія у своєму висновку зазначила, що Україні варто внести зміни у "мовну статтю" закону "Про освіту", переглянувши заборону викладання російською мовою.