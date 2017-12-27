Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Полторак анонсував будівництво заводу з виготовлення боєприпасів

Середа, 27 грудня 2017, 05:16

Уже передбачено 1 мільярд 400 мільйонів гривень на початок будівництва заводу, який, передусім, виготовлятиме боєприпаси старого зразка для Збройних сил України.

Про це в ефірі проекту військових журналістських розслідувань "Стежками війни" на телеканалі ZIK розповів міністр оборони Степан Полторак.

"Декілька місяців тому ми ухвалили рішення виділити 1 мільярд 400 мільйонів гривень на початок будівництва заводу з виготовлення боєприпасів, передусім дефіцитних. Зараз маємо достатньо озброєння, щоб ЗСУ виконували поставленні перед ними завдання", – заявив він.

Міністр оборони наголосив: завод поповнюватиме дефіцитні запаси старого зразка. А по мірі закупок нового озброєння – будемо виготовляти і боєприпаси і до них.

"У 2018 році плануємо почати будівництво цього заводу боєприпасів. Але, зазначу, що 1 мільярд 400 мільйонів гривень – це не всі потрібні кошти. В нас є розуміння поетапного процесу. Але, зрештою, цей завод забезпечить безперервне постачання боєприпасів для ЗСУ", – каже Полторак.

Міністр оборони зазначив, що програма, згідно якої українська армія має перейти до стандартів НАТО ухвалювалася багатьма українськими і міжнародними експертами.

"Стратегічний оборонний бюлетень – це графік того, що ми маємо зробити протягом місяця чи року. У його підготовці брали участь багато експертів зі Сполучених Штатів Америки та Альянсу. Втім, сьогодні в Міністерстві оборони більше 60 радників, які допомагають нам працювати, реформувати Збройні Сили, а також вивчати оборонний досвід інших країн", – розповів Полторак.

Він наголосив на тому, що цього року Міністерство оборони виконало майже усі поставлені цілі.

"Загалом, ми виконали свої завдання на 90%. Переважно були труднощі із ухваленням законодавчої бази. Наприклад, на жаль, до сьогоднішнього дня не прийнятий закон про військову поліцію, який дуже нам потрібний. Тому ми не можемо працювати максимально ефективно", – пояснює Степан Полторак.

"Українська правда" у Threads

Теми: зброяМіноборониПолторак
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
зброя
Не у містах і записуючи локації: Україна має п’ять принципів використання касетних боєприпасів
500 днів великої війни, просування під Бахмутом, зброя від Болгарії та Чехії – головне про війну за тиждень
У Пентагоні пояснили, чому надають Україні касетні снаряди попри загрозу цивільним
Останні новини
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
Усі новини...
Реклама: