Полторак анонсував будівництво заводу з виготовлення боєприпасів

Уже передбачено 1 мільярд 400 мільйонів гривень на початок будівництва заводу, який, передусім, виготовлятиме боєприпаси старого зразка для Збройних сил України.

Про це в ефірі проекту військових журналістських розслідувань "Стежками війни" на телеканалі ZIK розповів міністр оборони Степан Полторак.

"Декілька місяців тому ми ухвалили рішення виділити 1 мільярд 400 мільйонів гривень на початок будівництва заводу з виготовлення боєприпасів, передусім дефіцитних. Зараз маємо достатньо озброєння, щоб ЗСУ виконували поставленні перед ними завдання", – заявив він.

Міністр оборони наголосив: завод поповнюватиме дефіцитні запаси старого зразка. А по мірі закупок нового озброєння – будемо виготовляти і боєприпаси і до них.

"У 2018 році плануємо почати будівництво цього заводу боєприпасів. Але, зазначу, що 1 мільярд 400 мільйонів гривень – це не всі потрібні кошти. В нас є розуміння поетапного процесу. Але, зрештою, цей завод забезпечить безперервне постачання боєприпасів для ЗСУ", – каже Полторак.

Міністр оборони зазначив, що програма, згідно якої українська армія має перейти до стандартів НАТО ухвалювалася багатьма українськими і міжнародними експертами.

"Стратегічний оборонний бюлетень – це графік того, що ми маємо зробити протягом місяця чи року. У його підготовці брали участь багато експертів зі Сполучених Штатів Америки та Альянсу. Втім, сьогодні в Міністерстві оборони більше 60 радників, які допомагають нам працювати, реформувати Збройні Сили, а також вивчати оборонний досвід інших країн", – розповів Полторак.

Він наголосив на тому, що цього року Міністерство оборони виконало майже усі поставлені цілі.

"Загалом, ми виконали свої завдання на 90%. Переважно були труднощі із ухваленням законодавчої бази. Наприклад, на жаль, до сьогоднішнього дня не прийнятий закон про військову поліцію, який дуже нам потрібний. Тому ми не можемо працювати максимально ефективно", – пояснює Степан Полторак.