Кім Чен Ин хоче "з'ясувати стосунки" з Сеулом на Олімпіаді-2018
Кім Чен Ин заявив про намір направити делегацію КНДР на Олімпійські ігри у південнокорейський Пхенчхань.
Про це він повідомив у своєму новорічному зверненні, пише Bloomberg.
Лідер КНДР заявив про необхідність для Північної і Південної Кореї вирішити проблеми між собою "без сторонньої допомоги".
"Ми готові зробити необхідні кроки [для цього], у тому числі відправити нашу делегацію [на Олімпіаду у Південну Корею]. І заради цього влада Північної і Південної Кореї могла б екстрено зустрітися", - заявив він.
"Прийшов час для півночі і півдня сісти, самостійно, серйозно і відкрито обговорити поліпшення міжкорейськіх відносин", - сказав Кім Чен Ин.
При цьому він повторив, що КНДР можуть нанести удар по США будь-якої миті.
"Це реальність, а не загроза, що ядерна кнопка - завжди на моєму столі. США ніколи не зможуть почати війну проти мене або нашого народу", - заявив Кім Чен Ин.
Bloomberg звернувся за коментарем до президента США Дональда Трампа.
"Подивимося, подивимося", - заявив він.
"Дощ"
Об этом он сообщил в своем новогоднем обращении, пишет Bloomberg.
Лидер КНДР заявил о необходимости для Северной и Южной Кореи решить проблемы между собой без посторонней помощи.
"Мы готовы предпринять необходимые шаги [для этого], в том числе отправить нашу делегацию [на Олимпиаду в Южной Корее]. И ради этого власти Северной и Южной Кореи могли бы экстренно встретиться", — заявил он.
"Пришло время для севера и юга сесть, самостоятельно, серьезно и открыто обсудить улучшение междукорейских отношений", — сказал Ким Чен Ын.
При этом он повторил, что КНДР могут нанести удар по США в любой момент.
"Это реальность, а не угроза, что ядерная кнопка всегда на моем столе. США никогда не смогут начать войну против меня или нашего народа", — заявил Ким Чен Ын.
Bloomberg обратился за комментарием к президенту США Дональду Трампу.
"Посмотрим, посмотрим", - заявил он.
"Дождь"