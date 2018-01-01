Під вікнами поліції вимагатимуть знайти убивць Ноздровської

Як зазначають організатори акції - ГО "Твердиня" - захід відбудеться 2 січня біля обласного управління поліції Київської області на вул.Володимирській, 15.

Також у ході акції вимагатимуть залучити усі сили до розслідування вбивства правозахисниці та надати її доньці - Анастасії - охорону, оскільки їй також неодноразово погрожували.

Раніше 1 січня поліція повідомила, що у Вишгородському районі Київської області було виявлено тіло жінки. Поліція припускає, що це нещодавно зникла юристка Ірина Ноздровська.

30 грудня Вишгородське управління поліції оголосило Ноздровську в розшук. У повідомленні зазначалося, що вона зникла близько 16:00 29 грудня.

Донька Ноздровської повідомляла про зникнення матері. За її словами, Ірина зникла 29 грудня, поїхавши на роботу, з якої не повернулася. Востаннє зв'язок з нею родичі мали близько 17:00, після чого її телефон було вимкнено.

Ноздровська кілька років займалася справою про загибель своєї сестри, яку на смерть збив племінник глави суду Вишгородського району Дмитро Россошанський.

27 грудня відбулося засідання Апеляційного суду Києва, який відмовив Россошанському в амністії і залишив підозрюваного у СІЗО.

Українська правда