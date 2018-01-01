WP: Трамп обрав "бездоганний час" для рішення про зброю для України

"The Washington Post" похвалила президента США Дональда Трампа за "бездоганно обраний час для прийняття рішення про надання Україні летального озброєння".

Як пише "Голос Америки", відповідну позицію редакції було оприлюднено 30 грудня.

"Адміністрація Трампа протягом кількох місяців сумнівалась, чи надавати оборонну зброю Україні, але коли цього тижня вона нарешті вдалась до дій - час було обрано бездоганно. У середині грудня агресія з боку сил очолюваних Росією різко зросла: важкі артилерійські та ракетні обстріли відверто заперечували тезі про те, що трирічна московська інтервенція до Донецької та Луганської областей перейшла до стадії "замороженого конфлікту", - йдеться у матеріалі.

"Подейкували, що Путін вбачав в ескалації в Україні спосіб об'єднати підтримку всередині країни напередодні президентських виборів, які відбудуться у Росії у березні", - зазначає WP.

Видання зазначає, що рішення Трампа надати Україні протитанкові ракети "Джавелін" та погодити продаж снайперських гвинтівок "не зупинить російський наступ, якщо він матиме місце, але воно може примусити Путіна взяти паузу".

"Це гідне застосування принципу "мир через силу" президента Рональда Рейґана, яким Трамп, за власним зізнанням, захоплюється. ... Путін має усвідомити, що його агресія, чи-то в Україні, чи у кіберпросторі, отримає відпір і потягне за собою відчутні збитки для нього", - пише WP.

ЗМІ зазначає, що кількість зброї, яку отримає Україна, є "скромною", а офіційні особи називають це озброєння "заплатками", оскільки воно заповнить ключові слабкості у захисті країни.

"Тепер українські військові зможуть використовувати снайперські системи M107A1, які США їм продають, щоб урівняти шанси із супротивником. Аналогічно, "Джавеліни" можуть нищити російські танки у разі нового наступу - і змусити Кремль зважити на потенційні нові втрати російських солдатів, які в Кремлі як і раніше заперечують", - пише видання.

"Трамп відступив від позиції президента Барака Обами, який відхиляв пропозиції щодо надання Києву смертоносної зброї. Обама підкреслював, що постачання до України зброї лише призведе до подальшої ескалації з боку Росії. Нарешті ми побачимо, чи було таке обґрунтування розумним, чи - лише виправданням для бездіяльності", - підсумовує WP.

Як відомо, 23 грудня у Держдепі США заявили, що Сполучені Штати нададуть Україні "посилені оборонні можливості".

Загальна вартість оборонного пакету складе 47 млн ​​доларів. Він буде включати 210 протитанкових ракет і 35 пускових установок.

Раніше повідомлялося, що Держдеп схвалив комерційну ліцензію, що дозволяє експорт снайперських систем Model M107A1, боєприпасів і пов'язаних з ними комплектуючих і аксесуарів в Україні на суму 41,5 млн. дол. США.

Україна передавала США весь перелік озброєння, який би хотіла отримати. Йдеться про надання засобів повітряної розвідки, протитанкових систем, системи РЕБ.

У Кремлі у відповідь на рішення США пригрозили кровопролиттям на Донбасі.