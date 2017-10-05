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Україна передала США весь перелік озброєння, яке хоче отримати — Муженко

Четвер, 5 жовтня 2017, 22:30

Україна передала США весь перелік озброєння, який би хотіла отримати, всі переговори проведені, тепер рішення залежить від Вашингтона.

Про це журналістам розповів начальник Генштабу Віктор Муженко.

За його словами, Україна просить про надання засобів повітряної розвідки, протитанкових систем, системи РЕБ.

Начальник Генштабу додав, що тепер треба чекати на політичне рішення.

На запитання, що може завадити отримати таку допомогу від США, Муженко зазначив, що дехто трактує, що вибухи складів у Калинівці направлені на те, щоб завадити поставкам озброєння.

Оксана Коваленко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАзброяМуженко
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