РосЗМІ: РФ розгортає в Криму С-400 для "захисту від України"

РФ розгорне в окупованому Криму системи С-400 для "захисту від повітряних загроз з боку України".

Про це, посилаючись на джерела, пише РИА Новости.

"Завдання другого дивізіону комплексу С-400 - вчасно виявити і за необхідності знищити повітряні об'єкти з боку України, що становлять загрозу для Криму", - сказав співрозмовник агентства.

Повідомляється, що другий дивізіон зенітно-ракетного комплексу С-400, дислокований в Севастополі, в першу чергу буде контролювати повітряний простір над Чонгаром і Армянськом.

Окупанти заявили, що в Криму формується ешелонована система протиповітряної оборони, оскільки Україна проводить випробування крилатих ракет.

ЗРС дальньої дії С-400 "Тріумф" розробки і виробництва АТ "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" призначена для ураження літаків стратегічної і тактичної авіації, балістичних ракет, гіперзвукових цілей та інших засобів повітряного нападу в умовах радіоелектронного та інших видів протидії.



Система здатна на дальності до 400 км вражати аеродинамічні цілі, а також на дальності до 60 км – балістичні цілі, що летять зі швидкостями до 4,8 км/с на висотах від кількох метрів до кількох десятків кілометрів.