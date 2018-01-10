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РосСМИ: РФ разворачивает в Крыму С-400 для "защиты от Украины"

Среда, 10 января 2018, 02:44
РосСМИ: РФ разворачивает в Крыму С-400 для защиты от Украины

РФ развернет в оккупированном Крыму системы С-400 для "защиты от воздушных угроз со стороны Украины".

Об этом, ссылаясь на источники, пишет РИА Новости.

"Задача второго дивизиона комплекса С-400 — вовремя обнаружить и при необходимости уничтожить представляющие угрозы для Крыма воздушные объекты со стороны Украины", — сказал собеседник агентства.

Сообщается, что второй дивизион зенитно-ракетного комплекса С-400, дислоцированный в Севастополе, в первую очередь будет контролировать воздушное пространство над Чонгаром и Армянском.

Оккупанты заявили, что в Крыму формируется эшелонированная система противовоздушной обороны, поскольку Украина проводит испытания крылатых ракет.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" разработки и производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Темы: КрымоккупацияРосcия
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