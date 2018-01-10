Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

РосЗМІ: РФ розгортає в Криму С-400 для "захисту від України"

Середа, 10 січня 2018, 02:44
РосЗМІ: РФ розгортає в Криму С-400 для захисту від України

РФ розгорне в окупованому Криму системи С-400 для "захисту від повітряних загроз з боку України".

Про це, посилаючись на джерела, пише РИА Новости.

"Завдання другого дивізіону комплексу С-400 - вчасно виявити і за необхідності знищити повітряні об'єкти з боку України, що становлять загрозу для Криму", - сказав співрозмовник агентства.

Повідомляється, що другий дивізіон зенітно-ракетного комплексу С-400, дислокований в Севастополі, в першу чергу буде контролювати повітряний простір над Чонгаром і Армянськом.

Окупанти заявили, що в Криму формується ешелонована система протиповітряної оборони, оскільки Україна проводить випробування крилатих ракет.

ЗРС дальньої дії С-400 "Тріумф" розробки і виробництва АТ "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" призначена для ураження літаків стратегічної і тактичної авіації, балістичних ракет, гіперзвукових цілей та інших засобів повітряного нападу в умовах радіоелектронного та інших видів протидії.

Система здатна на дальності до 400 км вражати аеродинамічні цілі, а також на дальності до 60 км – балістичні цілі, що летять зі швидкостями до 4,8 км/с на висотах від кількох метрів до кількох десятків кілометрів.

"Українська правда" у Threads

Теми: КримокупаціяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Крим
На виїзд з окупованого Криму також почав утворюватися затор
Морпіх вперше розповів, як намагався підірвати мости на Чонгар
Агент на прізвисько "Котигорошко"? Деталі справи ексголови кримського СБУ Олега Кулініча, якого обвинувачують у держзраді
Останні новини
05:52
З Латвії видворили 82-річного голову Латвійсько-російської асоціації
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
Усі новини...
Реклама: