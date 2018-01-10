Танкер з нафтою біля Китаю може горіти ще місяць

Танкер з іранською нафтою, що зіткнувся з вантажним судном в Східно-Китайському морі, може горіти ще місяць.

Про це пише Reuters.

Десятки рятувальних суден, незважаючи на вітер, високі хвилі і отруйні випаровування, продовжують пошуки 31 моряка на тлі побоювань, що корабель може вибухнути або затонути, повідомив агентству представник міністерства рибальства і океанів Південної Кореї Пак Сун-Донг.

"Ми вважаємо, що полум'я буде горіти два тижні або місяць, враховуючи попередні випадки аварій нафтових танків", - сказав він.

Як відомо, в суботу 6 січня танкер з нафтою зіткнувся з китайським вантажним кораблем в Східно-Китайському морі, в результаті чого нафта загорілася. На його борту було 32 людини. У понеділок вранці рятувальникам вдалося виявити одне тіло.

Танкер, який прямував з Ірану до Південної Кореї, перевозив 136 тисяч тонн конденсату (надлегка нафта) вартістю близько 60 мільйонів доларів США.

Китайське вантажне судно, яке перевозило зерно, отримало незначне пошкодження і 21 член екіпажу, всі громадяни Китаю, були врятовані.