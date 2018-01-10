Танкер с нефтью у берегов Китая может гореть еще месяц

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Среда, 10 января 2018, 04:29

Танкер с иранской нефтью, столкнувшийся с грузовым судном в Восточно-Китайском море, может гореть еще месяц.

Об этом пишет Reuters.

Десятки спасательных суден, несмотря на ветер, высокие волны и ядовитые испарения, продолжают поиски 31 моряка на фоне опасений, что корабль может взорваться или затонуть, сообщил агентству представитель министерства рыболовства и океанов Южной Кореи Пак Сун-Донг.

"Мы считаем, что пламя будет гореть две недели или месяц, учитывая предыдущие случаи аварий нефтяных танков", - сказал он.

Как известно, в субботу 6 января танкер с нефтью столкнулся с китайским грузовым кораблем в Восточно-Китайском море, в результате чего нефть загорелась. На его борту было 32 человека. В понедельник утром спасателям  удалось обнаружить одно тело.

Танкер, который направлялся из Ирана в Южную Корею, перевозил 136 тысяч тонн конденсата (сверхлегкая нефть) стоимостью около 60 миллионов долларов США.

Китайское грузовое судно, которое перевозило зерно, получило незначительный ущерб и 21 член экипажа, все граждане Китая, были спасены.

Темы: Китай Южная Корея нефть экология авария
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