Трамп подав до суду на BuzzFeed за "російське досьє"

Особистий адвокат Дональда Трампа подає в суд на новинний сайт BuzzFeed майже рівно через рік після того, як він опублікував досьє, що містить серйозні і образливі твердження про змову з Росією.

Про це пише The Guardian.

"Досить фейкового російського досьє. Щойно подав позов про наклеп проти BuzzFeed за публікацію документа, заповненого брехнею про президента США Дональда Трампа і мене!", - написав адвокат Майкл Коен в twitter.

Enough is enough of the #fake #RussianDossier. Just filed a defamation action against @BuzzFeedNews for publishing the lie filled document on @POTUS @realDonaldTrump and me!