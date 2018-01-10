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Трамп подав до суду на BuzzFeed за "російське досьє"

Середа, 10 січня 2018, 06:35

Особистий адвокат Дональда Трампа подає в суд на новинний сайт BuzzFeed майже рівно через рік після того, як він опублікував досьє, що містить серйозні і образливі твердження про змову з Росією.

Про це пише The Guardian.

"Досить фейкового російського досьє. Щойно подав позов про наклеп проти BuzzFeed за публікацію документа, заповненого брехнею про президента США Дональда Трампа і мене!", - написав адвокат Майкл Коен в twitter.

Коен повідомив, що він також подав другий позов до федерального суду про наклеп проти компанії Fusion GPS, яка скомпілювала досьє.

Коен є одним з найближчих бізнес-консультантів Трампа і більшості лояльних довірених осіб, і здається неймовірним, що він діяв без схвалення президента.

Позов був поданий через кілька годин після того, як Дайанн Фейнштейн, головний демократ в судовому комітеті Сенату, в односторонньому порядку опублікувала розшифровку свідчень засновника Fusion GPS Гленна Сімпсона.

Нагадаємо, 10 січня минулого року телеканал CNN повідомив про існування 35-сторінкового документа щодо зв’язків Трампа з РФ, який циркулює серед ключових ЗМІ Сполучених Штатів, а також є в розпорядженні політичної еліти країни – зокрема, вісімки лідерів Конгресу.

Як стверджувалося, їм надали цей документ керівники чотирьох розвідувальних відомств США на закритому брифінгу з питань безпеки. CNN підкреслила, що американська розвідка не є його автором, а лише поінформувала депутатів про те, що даний документ циркулює серед еліт США ще від 2016 року.

11 січня 2017 року видання Buzzfeed оприлюднило сканкопію цього 35-сторінкового документа, який став головною політичною темою для США.

Переклад скандального документа, в якому йдеться про нібито зв’язки представників компанії Трампа з РФ, можна прочитати за даним лінком: "В чому звинувачують Трампа? Переклад скандального документа про зв’язки з РФ та компромат".

"Українська правда" в Threads

Теми: ТрампСШАРосіяЗМІ
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