Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп подал в суд на BuzzFeed за "российское досье"

Среда, 10 января 2018, 06:35

Личный адвокат Дональда Трампа подает в суд на новостной сайт BuzzFeed почти ровно через год после того, как он опубликовал досье, содержащее серьезные и оскорбительные утверждения о сговоре с Россией.

Об этом пишет The Guardian.

"Хватит  фейкового российского досье. Только что подал иск о клевете против BuzzFeed  за публикацию документа, заполненного ложью о президенте США Дональде Трампе и мне! ", - написал адвокат Майкл Коэн в twitter.

Коэн сообщил, что он также подал второй иск о клевете в федеральный суд против компании Fusion GPS, которая скомпилировала досье.

Коэн является одним из ближайших бизнес-консультантов Трампа и большинства лояльных доверенных лиц, и кажется невероятным, что он действовал без одобрения президента.

Иск был подан спустя несколько часов после того, как Дайанн Фейнштейн, главный демократ в судебном комитете Сената, в одностороннем порядке опубликовала расшифровку показаний основателя Fusion GPS Гленна Симпсона.

Напомним, 10 января прошлого года телеканал CNN сообщил о существовании 35-страничного документа о связях Трампа по РФ, который циркулирует среди ключевых СМИ Соединенных Штатов, а также имеется в распоряжении политической элиты страны – в частности, восьмерки лидеров Конгресса.

Как утверждалось, им предоставили этот документ руководители четырех разведывательных ведомств США на закрытом брифинге по вопросам безопасности. CNN подчеркнула, что американская разведка не является его автором, а лишь проинформировала депутатов о том, что данный документ циркулирует среди элит США еще с 2016 года.

11 января 2017 года издание Buzzfeed опубликовало сканкопию этого 35-страничного документа, который стал главной политической темой для США.

Перевод скандального документа, в котором говорится о якобы связи представителей компании Трампа с РФ, можно прочитать по ссылке: "В чем обвиняют Трампа? Перевод скандального документа о связях с РФ и компромате".

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрампСШАРосcияСМИ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В ГУР прокомментировали атаку на нефтебазу в Санкт-Петербурге: Это новое качество "хлопка"

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

Все новости...
Трамп
Александр Виндман: Если выберут Трампа, поддержки США не будет. Украине лучше победить раньше
Зеленский: Байден мог бы закончить войну ценой Украины и за 5 минут, но мы бы не согласились
Украине, возможно, придется отдать часть территории, чтобы остановить войну – Трамп
Последние новости
18:12
У Орбана не исключают, что есть возможности для улучшения отношений с Украиной
18:07
Украина активно работает над возобновлением авиасообщения: в ОП назвали города
17:59
фотоНа Марсе толщина водяного льда достигает более 3 км - ученые
17:56
видеоОккупанты заявили, что часть Крыма без света из-за аварии на Балаклавской ТЭС
17:43
Оружие для Украины: сколько своих запасов передали страны НАТО и что осталось
17:40
фотоПервой в мире клонированной обезьяне исполнилось два года
17:37
НАТО проведет масштабные учения с имитацией нападения России
17:35
Дипломирование моряков: в Минвосстановления отчитались за год со старта реформы
17:30
Юсов: После сбития самолета А50 в России ищут козла отпущения
17:18
На Багамах акула напала на 10-летнего мальчика
Все новости...
Реклама: