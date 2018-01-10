Засідання у справі про держзраду Януковича перенесли на тиждень

Оболонський райсуд Києва переніс засідання у справі проти екс-президента Віктора Януковича щодо державної зради на 10 ранку 17 січня.

Відповідне рішення суддя Владислав Дев'ятко оголосив через те, що захисники звинуваченого відбули у відрядження.

Прокурор Руслан Кравченко назвав дії захисту неповагою до суду, спрямованим на зрив судового засідання.

В Оболонському райсуді мав продовжитися судовий розгляд по обвинуваченню Януковича у держзраді. Але адвокати Януковича відбули у відрядження. Один - в Туреччину. Інший - в Польщу.

Прокурор Кравченко вважає такі дії спрямованими на зрив судових засідань. pic.twitter.com/P8n5fcS4si — Лариса Сарган (@SarganLarysa) January 10, 2018

Також до оголошення перерви він озвучив клопотання щодо експертизи відеозаписів, зокрема, з фільму Андрія Кондрашова "Крым. Путь домой".