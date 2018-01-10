Засідання у справі про держзраду Януковича перенесли на тиждень

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Середа, 10 січня 2018, 10:25

Оболонський райсуд Києва переніс засідання у справі проти екс-президента Віктора Януковича щодо державної зради на 10 ранку 17 січня.

Відповідне рішення суддя Владислав Дев'ятко оголосив через те, що захисники звинуваченого відбули у відрядження.

Прокурор Руслан Кравченко назвав дії захисту неповагою до суду, спрямованим на зрив судового засідання.

Також до оголошення перерви він озвучив клопотання щодо експертизи відеозаписів, зокрема, з фільму Андрія Кондрашова "Крым. Путь домой".

Олена Рощенко, УП
Теми: Янукович справа про держзраду суд Росія Крим
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