Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Заседание по делу о госизмене Януковича перенесли на неделю

Среда, 10 января 2018, 09:25

Оболонский райсуд Киева перенес заседание по делу против экс-президента Виктора Януковича относительно государственной измены на 10 утра 17 января.

Соответствующее решение судья Владислав Девятко объявил в связи с тем, что защитники обвиняемого отбыли в командировку.
 
Прокурор Руслан Кравченко назвал действия защиты неуважением к суду, направленным на срыв судебного заседания.

Также до объявления перерыва он озвучил ходатайство об экспертизе видеозаписей, в частности, из фильма Андрея Кондрашова "Крым. Путь домой".

Алена Рощенко, УП
Темы: Януковичдело о госизменесудРосcияКрым
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В ГУР прокомментировали атаку на нефтебазу в Санкт-Петербурге: Это новое качество "хлопка"

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

Все новости...
Янукович
Дело Януковича о захвате власти в 2010 году пошло в суд
Доведенное до банкротства бывшее облэнерго Януковича ликвидируют
Плач, смех и потеря сознания. Что происходит в эксрезиденции Януковича и как Межигорье пережило вторжение РФ
Последние новости
18:12
У Орбана не исключают, что есть возможности для улучшения отношений с Украиной
18:07
Украина активно работает над возобновлением авиасообщения: в ОП назвали города
17:59
фотоНа Марсе толщина водяного льда достигает более 3 км - ученые
17:56
видеоОккупанты заявили, что часть Крыма без света из-за аварии на Балаклавской ТЭС
17:43
Оружие для Украины: сколько своих запасов передали страны НАТО и что осталось
17:40
фотоПервой в мире клонированной обезьяне исполнилось два года
17:37
НАТО проведет масштабные учения с имитацией нападения России
17:35
Дипломирование моряков: в Минвосстановления отчитались за год со старта реформы
17:30
Юсов: После сбития самолета А50 в России ищут козла отпущения
17:18
На Багамах акула напала на 10-летнего мальчика
Все новости...
Реклама: