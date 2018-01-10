Онищенко подав в суд на Al Jazeera на 20 млн доларів через "гроші Януковича"

Нардеп-втікач Олександр Онищенко подав в суд на телеканал Al Jazeera на 20 мільйонів доларів через розслідування. У ньому розповідалось про придбання Онищенком та бізнесменом Павлом Фуксом у Сергія Курченка компанію, яка володіє 160 мільйонами доларів заморожених активів екс-президента Віктора Януковича.

Про це Онищенко написав на своїй сторінці у Facebook.

Він переконує, що немає ніякого відношення до грошей Януковича.

"Що маю? Судовий позов на компанію Al Jazeera на 20 млн доларів - за брехливу інформацію подану в сюжеті і мені нанесення репутаційного збитку", - повідомив Онищенко.

За твердженнями нардепа-втікача, опублікований телеканалом варіант договору між Онищенко і Фуксом зразка вересня 2015 року "ніким не підписаний".

"Al Jazeera опублікувала непідписаний варіант договору, в якому прописано припущення купити по дисконту за 30 млн. (Включаючи оцінку вартості літака). Однак в ЗМІ, які співпрацюють з НАБУ (не ображати журналістів, самі знають, про кого йдеться) цей момент не згаданий. Навмисна маніпуляція, щоб у читача склалося враження, що угода вже тоді відбулася. А це неправда", - вважає Онищенко.

Як відомо, раніше Al Jazeera оприлюднила розслідування, за яким нардеп-втікач Олександр Онищенко та бізнесмен, засновник девелоперської компанії Mos City Group Павло Фукс придбали у "младоолігарха"-втікача Сергія Курченка компанію, яка володіє 160 мільйонами доларів заморожених активів екс-президента Віктора Януковича.

Онищенко одразу відхрестився від прав на "гроші Януковича", куплених у Курченка.

Нагадаємо, в листопаді 2017 року в НАБУ заявили, що близько 156,8 мільйона доларів, які належали компанії Quickpace Limited, пов'язаної з нардепом Олександром Онищенком, були арештовані за рішенням суду в травні 2016 року на рахунках в ПАТ "Ощадбанк" в рамках розслідування так званої "газової справи".

У коментарі Українській правді Онищенко заявив, що не має відношення до арештованих коштів компанії Quickpace Limited, і вони були заарештовані Генпрокуратурою у справі про спецконфіскацію коштів екс-президента Віктора Януковича.

У той же час в Національному антикорупційному бюро, коментуючи заяву Онищенка, заявили, що бенефіціаром компанії Quickpace Limited був саме Олександр Онищенко.

Пізніше Онищенко сказав, що згоден розлучитися з заарештованими коштами компанії Quickpace Limited, якщо НАБУ доведе, що гроші належать йому.

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