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Онищенко відхрестився від прав на "гроші Януковича", куплених у Курченка

Понеділок, 8 січня 2018, 19:12
Онищенко відхрестився від прав на гроші Януковича, куплених у Курченка

Нардеп-втікач Олександр Онищенко заявив, що не має стосунку до прав на "гроші Януковича", які нібито купив у младоолігарха-втікача Сергія Курченка, про що повідомила Al Jazeera, назвавши оприлюднене розслідування "кон'юнктурним замовленням".

Про це Онищенко заявив у дописі на своїй сторінці у Facebook 8 січня, який згодом видалив. 

За словами Онищенка, "купівлю чергової компанії Quickpace Limited, де нібито зберігаються гроші Януковича", йому "приписали" керівництво НАБУ і журналісти Al Jazeera. 

"У хлопців з НАБУ зовсім погано з результативними розслідуваннями. У новому році їм потрібна якась яскрава перемога, ось вони її і ліплять, приписуючи заарештовані рахунки Quickpace до мого імені", - заявив нардеп.

Він зазначив, що рахунки цієї компанії "заарешитовані уже давно, а гроші давно освоені у бюджеті". 

Також Онищенко обурився публікацією Al Jazeera, зазначивши, що "годинами розповідав їм про  різні корупційні схеми в Україні", а вони опублікували розслідування, "засноване на якомусь договорі без дати, підпису і печаток, зате з моїм ім'ям". Онищенко заявив при цьому, що робота Al Jazeera "віддає дуже помітним кон'юнктурним замовленням".

Як відомо, раніше Al Jazeera оприлюднила розслідування, за яким нардеп-втікач Олександр Онищенко та бізнесмен, засновник девелоперської компанії Mos City Group Павло Фукс придбали у "младоолігарха"-втікача Сергія Курченка компанію, яка володіє 160 мільйонами доларів заморожених активів екс-президента Віктора Януковича.

Телеканал також оприлюднив контракт, згідно з яким Онищенко і Фукс є сторонами у незаконній оборудці.

Згідно з текстом контракту, Онищенко і Фукс у 2015 році заплатили майже 30 мільйонів доларів (в пропорції 67% і 33% відповідно) за кіпрську компанію Quickpace Limited.

Також у розслідуванні наводяться слова Онищенка, який підтвердив роль Фукса і Курченка в угоді, але заперечував, що угода мала місце. Також Онищенко заявив, що не бачить нічого поганого у придбанні компанії, яка займається замороженими активами.

"Ви можете купити [актив] дешево і спробувати вирішити проблему, щоб заробити гроші", - сказав він "Аль-Джазірі".

Українська правда 

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Теми: ОнищенкоКурченкоЯнуковичгрошіНАБУ
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