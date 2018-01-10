"Укрзалізниця" ніколи не зможе самостійно будувати якісні поїзди - Омелян

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Середа, 10 січня 2018, 22:35

"Укрзалізниця" надалі повинна концентруватися тільки на перевезеннях і всебічно розвивати виключно їх.

Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян в ефірі "5 каналу" в середу ввечері.

"Укрзалізниця" ніколи не зможе самостійно будувати якісно локомотиви, ніколи не побудує якісні вагони. Коли вони розповідають про свої пасажирські поїзди, це, вибачте, технології минулого століття. Вагони - конструкції 50-х років минулого століття, локомотиви - 60-70 років", - заявив він.

За словами Омеляна, через це зупиняються перевезення, падає швидкість.

"Це абсурд, коли в 21 столітті швидкість вантажних перевезень - максимум 40 км/год, а пасажирських - до сотні в кращому випадку. "Укрзалізниця" повинна заробляти тільки на перевезеннях, все інше - від лукавого", - сказав він.

Теми: Укрзалізниця Омелян
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