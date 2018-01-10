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Омелян: "Укрзализныця" никогда не сможет самостоятельно строить качественные поезда

Среда, 10 января 2018, 21:35

"Укрзализныця" в дальнейшем должна концентрироваться только на перевозках и всесторонне развивать исключительно их.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире "5 канала" в среду вечером.

"Укрзализныця" никогда не сможет самостоятельно строить качественно локомотивы, никогда не построит качественные вагоны. Когда они рассказывают про свои пассажирские поезда, это, извините, технологии прошлого века. Вагоны – конструкции 50-х годов прошлого века, локомотивы – 60-70 годов", - заявил он.

По словам Омеляна, поэтому останавливаются перевозки, падает скорость.

"Это абсурд, когда в 21 веке скорость грузовых перевозок – максимум 40 км/ч, а пассажирских – до сотни в лучшем случае. "Укрзализныця" должна зарабатывать только на перевозках, все остальное - от лукавого", - сказал он.

Темы: УкрзализныцяОмелян
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