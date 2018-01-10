Права на перший український фільм-фентезі купили 27 країн

4676 переглядів
Середа, 10 січня 2018, 23:42

Права на український повнометражний фільм-фентезі "Сторожова застава" продали вже у 27 країн світу.

Про це повідомляє прес-служба компанії-виробника.

Зокрема, це права продані в Китай, Південну Корею, Індію, Японію, Пакистан, Шрі-Ланку, Бангладеш, Непал, Бутан, Мальдиви, Казахстан, Молдову, Росію, Білорусь, Киргизстан, Францію та франкомовні території світу, Італію, Іспанію та Канаду.

Вказується, що восени 2017 року "Сторожова Застава" вийшла в прокат в Білорусі та Казахстані.

Як відомо, у січні 2017 року з'явився перший трейлер повнометражного українського фентезі "Сторожова застава".

Українська правда
Теми: кіно культура
powered by lun.ua
По темі
Стали відомі переможці престижної кінопремії "Золотий глобус" 8 січня 2018, 10:07
"Золотий глобус": На підтримку руху проти сексуального насильства зірки прийшли в чорному 8 січня 2018, 06:49
6 фільмів січня: Сталін, Черчилль і "Найбільший шоумен Землі" 7 січня 2018, 15:50
Усі новини
Головні новини
Олігарх Дерипаска судиться з Манафортом за 20 мільйонів доларів
"Роснєфть" продала всі свої заправки в Україні
У полку "Азов" знайшли гранатомети США, але фото зникли
Офіційно: Призначено нового голову правління Приватбанку
Усі новини
дослідження

Звички, які насправді вас старять

флешмоб

Money Challenge. Як заощадити більше 1600 євро за 2018-й рік

Музика

Зірка британського талант-шоу зняв кліп у Києві