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Права на первый украинский фильм-фэнтези купили 27 стран

Среда, 10 января 2018, 22:42

Права на украинский полнометражный фильм-фэнтези "Сторожевая застава" продали уже в 27 стран мира.

Об этом сообщает пресс-служба компании-производителя.

В частности, права проданы в Китай, Южную Корею, Индию, Японию, Пакистан, Шри-Ланку, Бангладеш, Непал, Бутан, Мальдивы, Казахстан, Молдову, Россию, Беларусь, Кыргызстан, Францию ​​и франкоязычные территории мира, Италию, Испанию и Канаду.

Указывается, что осенью 2017 года "Сторожевая Застава" вышла в прокат в Беларуси и Казахстане.

Как известно, в январе 2017 появился первый трейлер полнометражного украинского фэнтези "Сторожевая застава".

Украинская правда
Темы: кинокультура
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