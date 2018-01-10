Права на первый украинский фильм-фэнтези купили 27 стран

Права на украинский полнометражный фильм-фэнтези "Сторожевая застава" продали уже в 27 стран мира.



Об этом сообщает пресс-служба компании-производителя.



В частности, права проданы в Китай, Южную Корею, Индию, Японию, Пакистан, Шри-Ланку, Бангладеш, Непал, Бутан, Мальдивы, Казахстан, Молдову, Россию, Беларусь, Кыргызстан, Францию ​​и франкоязычные территории мира, Италию, Испанию и Канаду.



Указывается, что осенью 2017 года "Сторожевая Застава" вышла в прокат в Беларуси и Казахстане.



Как известно, в январе 2017 появился первый трейлер полнометражного украинского фэнтези "Сторожевая застава".