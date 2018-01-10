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Права на перший український фільм-фентезі купили 27 країн

Середа, 10 січня 2018, 22:42

Права на український повнометражний фільм-фентезі "Сторожова застава" продали вже у 27 країн світу.

Про це повідомляє прес-служба компанії-виробника.

Зокрема, це права продані в Китай, Південну Корею, Індію, Японію, Пакистан, Шрі-Ланку, Бангладеш, Непал, Бутан, Мальдиви, Казахстан, Молдову, Росію, Білорусь, Киргизстан, Францію та франкомовні території світу, Італію, Іспанію та Канаду.

Вказується, що восени 2017 року "Сторожова Застава" вийшла в прокат в Білорусі та Казахстані.

Як відомо, у січні 2017 року з'явився перший трейлер повнометражного українського фентезі "Сторожова застава".

Українська правда

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Теми: кінокультура
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