Депутат БПП: США може накласти на Медведчука санкції

Депутат БПП Іван Вінник заявляє, що має інформацію про можливе внесення до санаційного списку США кума президента РФ Путіна і переговірника з гуманітарних питань Віктора Медведчука.

Про це Вінник сказав в коментарі каналу 112.

"З обґрунтованих джерел стало відомо, що Медведчука США вносять в санаційний список у зв'язку з російською агресією проти України", - зазначив Вінник.

"Тому ці зустрічі (з Путіним – ред.) і підтвердження в офіційних джерелах шкодить його ситуації у зв'язку з реалізацією певних персональних, фінансових, економічних санкцій, які можуть бути застосовані до особи", - додав він.

"Українська правда" намагається звернутися до Вінника за додатковою інформацією, однак поки не змогла з ним зв'язатися.

Як відомо, Медведчук є представником України гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи по Донбасу. Попри заборону на авіасполучення, лише літак Медведчука має змогу курсувати напряму між Україною і Росією.

Перед новим роком попри постійні спроби провести обмін заручниками, Медведчук приїхав до свого кума – Володимира Путіна і попросив посприяти обміну.

Перший етап звільнення українських заручників відбувся 27 грудня 2017 року. Українська сторона передала бойовикам Донбасу 233 людей, а забрала 73 людей.

Про активізацію переговорів про обмін читайте у нашому матеріалі: Гра Путіна та Медведчука. Чи буде розблоковано обмін полоненими

Медведчук вже заявив про другий етап обміну полоненими може пройти за формулою "83 на 29".

Путін 10 січня провів зустріч із Медведчуком. Вони говорили про другий етап обміну, звільнення громадян України, яких тримають на території РФ.