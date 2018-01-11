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У Путіна розповіли про його зустріч із кумом з Києва

Четвер, 11 січня 2018, 22:24
У Путіна розповіли про його зустріч із кумом з Києва

Президент Росії Володимир Путін 10 січня провів зустріч із представником Києва в гуманітарній підгрупі по Донбасу і своїм кумом Віктором Медведчуком.

Про це повідомляє Business FM з посиланням на прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова.

Раніше в четвер, посилаючись на джерела в адміністрації президента РФ, про зустріч 10 січня Путіна з Медведчуком повідомив портал EADaily.

За інформацією ЗМІ, вони говорили про другий етап обміну полоненими між Києвом і самопроголошеними псевдореспубліками, а також про звільнення громадян України, засуджених на території Російської Федерації.

Крім того, Путін говорив з Медведчуком про реальні перспективи введення миротворчого контингенту ООН на Донбас і прийнятний формат миротворчої місії ООН, перспективи виконання мінських угод і мирного врегулювання конфлікту на сході України в цілому.

Як повідомив лідер руху "Український вибір - право народу" Віктор Медведчук, другий етап обміну полоненими може пройти за формулою "83 на 29".

Як відомо, 10 січня відбувся  новий раунд перемовин про звільнення українських заручників з полону ОРДЛО. Його анонсував президент Петро Порошенко.

Перший етап звільнення українських заручників відбувся 27 грудня 2017 року. Українська сторона передала бойовикам Донбасу 233 людей, а забрала 73 людей.

Про активізацію переговорів про обмін читайте у нашому матеріалі: Гра Путіна та Медведчука. Чи буде розблоковано обмін полоненими

Теми: політв'язніполоненіМедведчукПутін
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