СБУ провела обшуки в "охоронців" Запорізької єпархії УПЦ МП

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П'ятниця, 12 січня 2018, 20:09

СБУ провела обшуки у представників організації "Союз православний Радомир", які надавали охоронні послуги Запорізької єпархії УПЦ МП, де розгорівся скандал з відспівуванням дитини.

Про це повідомляє в п'ятницю прес-служба відомства.

Під час обшуків, проведених 11 січня, оперативники спецслужби вилучили незареєстровану автоматичну вогнепальну і холодну зброю, значну кількість набоїв, медалі "патріот Росії", проросійську символіку вказаної організації, роздруківки з текстами антиукраїнського змісту.

 

"Попередньо встановлено і задокументовано, що ГО "Радомир" надавала так звані "охоронні послуги" Запорізькій Єпархії Української православної церкви", – йдеться в повідомленні СБУ.

"Окремі представники останньої порушують рівноправність громадян, чим створюють передумови для міжетнічних та міжконфесійних конфліктів. Вони також виправдовують агресивні дії РФ по відношенню до України", – зазначають також силовики.

 

Слідчі дії тривають.

Як відомо, 11 січня прокуратура Запорізької області порушила справу у зв'язку з відмовою священиків УПЦ МП відспівувати 2-річного хлопчика, на якого 31 грудня упав самогубець.

Розслідування доручено слідчому відділу Управління Служби безпеки України в Запорізькій області.

У зв’язку з конфліктною ситуацією між релігійними конфесіями України Національна поліція спільно з гвардійцями перейшла на посилений режим чергування церковних об’єктів.

Теми: СБУ церква скандал
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