Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ провела обшуки в "охоронців" Запорізької єпархії УПЦ МП

П'ятниця, 12 січня 2018, 19:09

СБУ провела обшуки у представників організації "Союз православний Радомир", які надавали охоронні послуги Запорізької єпархії УПЦ МП, де розгорівся скандал з відспівуванням дитини.

Про це повідомляє в п'ятницю прес-служба відомства.

Під час обшуків, проведених 11 січня, оперативники спецслужби вилучили незареєстровану автоматичну вогнепальну і холодну зброю, значну кількість набоїв, медалі "патріот Росії", проросійську символіку вказаної організації, роздруківки з текстами антиукраїнського змісту.

 

"Попередньо встановлено і задокументовано, що ГО "Радомир" надавала так звані "охоронні послуги" Запорізькій Єпархії Української православної церкви", – йдеться в повідомленні СБУ.

"Окремі представники останньої порушують рівноправність громадян, чим створюють передумови для міжетнічних та міжконфесійних конфліктів. Вони також виправдовують агресивні дії РФ по відношенню до України", – зазначають також силовики.

 

Слідчі дії тривають.

Як відомо, 11 січня прокуратура Запорізької області порушила справу у зв'язку з відмовою священиків УПЦ МП відспівувати 2-річного хлопчика, на якого 31 грудня упав самогубець.

Розслідування доручено слідчому відділу Управління Служби безпеки України в Запорізькій області.

У зв’язку з конфліктною ситуацією між релігійними конфесіями України Національна поліція спільно з гвардійцями перейшла на посилений режим чергування церковних об’єктів.

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУцеркваскандал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
СБУ
Судитимуть екснардепа-комуніста, який підписав звернення до Путіна щодо визнання "Л/ДНР"
У Вінниці затримали розвідника донецьких терористів
Житомирська компанія продавала ліки до Росії, вони йшли до поранених окупантів – СБУ
Останні новини
06:30
Загроза балістики: У всіх областях країни, окрім західних, оголошена повітряна тривога
05:52
З Латвії видворили 82-річного голову Латвійсько-російської асоціації
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
Усі новини...
Реклама: