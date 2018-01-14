Кір в Україні: Одеса запровадить онлайн-навчання тих, хто не має щеплення

З 15 січня в одеських школах почнуть впроваджувати практику відеоуроків для дітей, яких з 22 січня не допускатимуть до шкільних занять через відсутність щеплень від кору.

Про це пише "Думская" з посиланням на директора департаменту освіти і науки Одеської міськради Олену Буйневич.

"Це буде повноцінний урок у класі, який учитель вестиме для віртуальної аудиторії, використовуючи наочні матеріали, класну дошку і т.і.", - зазначила Буйневич.

Посилання на відеоуроки будуть публікувати на сторінках міськради у Facebook і на офіційному сайті департаменту osvita-omr.gov.ua.

"Нововведення є добровільним проектом, взяти участь в ньому вже виявили бажання школи №2, 5, 13, 35, 117, гімназія №8 і юридичний ліцей. Оцінювати знання дітей, які пропустять частину занять, будуть за допомогою тестів і контрольних робіт", - зазначила Буйневич.

За її словами, якщо ситуація зі щепленнями від кору "затягнеться", діти зможуть приходити до спеціально виділених класи, де буде проводитися системне кварцування, і там здавати контрольні роботи.

У свою чергу батьки нещеплених дітей, незгодні з рішення комісії ТЕБ виконкому міськради, планують направити письмові скарги до держорганів у зв'язку із ситуацією, що склалася.

Як відомо, за даними МОЗ, за підсумком 2017 року в Україні зафіксували 4782 випадки захворювання на кір, станом на 11 січня 2018 року у Києві на кір захворіли 66 осіб, з них 54 - діти.

В.о. глави МОЗ Уляна Супрун заявляла, що у областях, де були спалахи хвороби, вакциновано майже 80% дітей, там також заборонили відвідувати дитсадки і школи без щеплення.