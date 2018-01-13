У МОЗ уточнили статистику захворюваності на кір

За 2017 рік в Україні зафіксували 4 782 випадки захворювання на кір, станом на 11 січня 2018 року у Києві на кір захворіли 66 людей, з них 54 – діти.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

"У 2017 році найбільше випадків зареєстрували в Івано-Франківській області – 1344, Одеській – 1256, та Закарпатській – 637. 5 людей в Одеській області померли, з них – 3 дітей", - заявили у відомстві.

У січні 2018 року в Одеській області померла ще одна дитина.

"Ліків від кору не існує, єдиний надійний метод профілактики захворювання — вакцинація", - нагадали у міністерстві.

У МОЗ зазначили, що спалахи кору мають циклічний характер і відбуваються кожні 5-6 років, а їх головна причина - низьке охоплення щепленнями.

"У 2016 році менше половини дітей отримали щеплення від кору за графіком. З вересня 2017 року тривають посилені заходи з імунізації", - заявили у МОЗ.

У відомстві нагадали, що якщо дитині скоро виповнюється 1 рік або 6 років, їй необхідно зробити щеплення вакцини КПК проти кору, паротиту та краснухи згідно з календарем щеплень, якщо дитина не була вчасно щеплена згідно з календарем - необхідно її провакцинувати протягом 72 годин.

"Станом на 1 січня в Україні наявно 516 тис. одиниць якісної і безпечної бельгійської вакцини "Пріорикс". МОЗ вживає заходів щодо термінового перерозподілу вакцин де це необхідно", - заявила в.о. глави МОЗ Уляна Супрун.

Раніше у Міністерстві охорони здоров'я заявляли, що за 11 місяців 2017 року в Україні на кір захворіли 3382 людей, а Уляна Супрун зазначала, що про епідемію кору наразі не йдеться.

Супрун також запевнила, що у тих областях, де були спалахи хвороби, вже вакциновано майже 80% дітей, а також заборонили відвідувати дитсадки та школи без щеплення.

Українська правда