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Корь в Украине: Одесса введет онлайн-обучение для тех, у кого нет прививки

Воскресенье, 14 января 2018, 19:35
Корь в Украине: Одесса введет онлайн-обучение для тех, у кого нет прививки

С 15 января в одесских школах начнут внедрять практику видеоуроков для детей, которых с 22 января не будут допускать к школьным занятиям из-за отсутствия прививок от кори.

Об этом пишет "Думская" со ссылкой на директора департамента образования и науки Одесского горсовета Елену Буйневич.

"Это будет полноценный урок в классе, который учитель будет вести для виртуальной аудитории, используя наглядные материалы, классную доску и так далее", - отметила Буйневич. 

Ссылки на видеоуроки будут публиковаться на страницах горсовета в Facebook и на официальном сайте департамента osvita-omr.gov.ua.

"Нововведение является добровольным проектом, поучаствовать в нем изъявили желание школы №2, 5, 13, 35, 117, гимназия №8 и юридический лицей. Оценивать знания детей, которые пропустят часть занятий, будут посредством тестов и контрольных работ", - отметила Буйневич. 

По ее словам, если ситуация с прививками от кори "затянется", дети смогут приходить в специально выделенные классы, где будет проводиться системное кварцевание, и там сдавать контрольные работы. 

В свою очередь родители непривитых детей, несогласные с решение комиссии ТЭБ исполкома горсовета, планируют направить письменные жалобы в госорганы власти в связи со сложившейся ситуацией. 

Как известно, по данным МОЗ, по итогу 2017 года в Украине зафиксировали 4782 случая заболевания корью, по состоянию на 11 января 2018 года в Киеве корью заболели 66 человек, из них 54 - дети.

И.о. главы МОЗ Ульяна Супрун заявляла, что в областях, где были вспышки болезни, вакцинированы почти 80% детей, там также запретили посещать детсады и школы без прививки.

Темы: здоровьеОдессаобразование
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