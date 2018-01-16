Під Радою вимагають ухвалити закони щодо боротьби з російською агресією

Біля будівлі Верховної Ради у вівторок вранці проходить акція за назвою "Стоп реванш" із вимогою ухвалення низки законів, спрямованих на боротьбу з російською агресією.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", станом на 10 ранку в акції беруть участь близько 100 осіб.



Вони пройшли колоною від стадіону імені Лобановського вулицею Грушевського до будівлі парламенту, де влаштували на проїжджій частині мітинг.



Рух автотранспорту по Грушевського ускладнено, але не перекрито.



Ті, хто виступає, вимагають від депутатів ухвалити низку законопроектів щодо деокупації Донбасу, введення санкцій проти представлених в Україні російських компаній, а також ухвалення законопроекту про Антикорупційний суд з урахуванням висновків Європейської комісії за демократію через право (Венеціанська комісія).



Також серед вимог мітингарів – притягнення до відповідальності низки політиків, "пов'язаних із попередньою владою", зокрема, лідера громадського руху "Український вибір" Віктора Медведчука, бізнесменів Дмитра Фірташа і Ріната Ахметова, народних депутатів Сергія Льовочкіна та Вадима Новинського.



Акція проходить мирно.



Групу мітингувальників оточила велика кількість правоохоронців.

З усіх боків парламенту встановлені рамки. Перший день роботи Верховної Ради в новому році pic.twitter.com/P5U6hjKzG8 — Serhii Andrushko (@S_Andrushko) January 16, 2018

Після мітингу під Верховною Радою учасники акції планують пройти до будівлі Адміністрації президента, де також оголосити свої вимоги.



Марш організовано громадським об'єднанням "Вільні люди", організаціями "Українська народна рада Донеччини і Луганщини", "Національний альянс", "Музичний батальйон", "С-14", "УНА-УНСО".



Як відомо, Верховна Рада у вівторок розгляне у другому читанні в цілому законопроект "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях", яким РФ визнається державою-агресором.