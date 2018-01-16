Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Під Радою вимагають ухвалити закони щодо боротьби з російською агресією

Вівторок, 16 січня 2018, 09:21

Біля будівлі Верховної Ради у вівторок вранці проходить акція за назвою "Стоп реванш" із вимогою ухвалення низки законів, спрямованих на боротьбу з російською агресією.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", станом на 10 ранку в акції беруть участь близько 100 осіб.

Вони пройшли колоною від стадіону імені Лобановського вулицею Грушевського до будівлі парламенту, де влаштували на проїжджій частині мітинг.

Рух автотранспорту по Грушевського ускладнено, але не перекрито.

Ті, хто виступає, вимагають від депутатів ухвалити низку законопроектів щодо деокупації Донбасу, введення санкцій проти представлених в Україні російських компаній, а також ухвалення законопроекту про Антикорупційний суд з урахуванням висновків Європейської комісії за демократію через право (Венеціанська комісія).

Також серед вимог мітингарів – притягнення до відповідальності низки політиків, "пов'язаних із попередньою владою", зокрема, лідера громадського руху "Український вибір" Віктора Медведчука, бізнесменів Дмитра Фірташа і Ріната Ахметова, народних депутатів Сергія Льовочкіна та Вадима Новинського.

Акція проходить мирно.

Групу мітингувальників оточила велика кількість правоохоронців.

Після мітингу під Верховною Радою учасники акції планують пройти до будівлі Адміністрації президента, де також оголосити свої вимоги.

Марш організовано громадським об'єднанням "Вільні люди", організаціями "Українська народна рада Донеччини і Луганщини", "Національний альянс", "Музичний батальйон", "С-14", "УНА-УНСО".

Як відомо, Верховна Рада у вівторок розгляне у другому читанні в цілому законопроект "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях", яким РФ визнається державою-агресором.

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна Радаакціїмітингизаконодавство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Верховна Рада
ЄБА просить підтримати законопроєкт Гетманцева про детінізацію ринку вживаних авто
Положення законопроєкту щодо англомовних фільмів буде доопрацьовано – нардеп
Прем’єр Іспанії виступив у Верховній Раді
Останні новини
06:30
Загроза балістики: У всіх областях країни, окрім західних, була оголошена повітряна тривога
05:52
З Латвії видворили 82-річного голову Латвійсько-російської асоціації
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке сталося виверження вулкану
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
Усі новини...
Реклама: