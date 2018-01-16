СММ ОБСЄ має проблеми з мобільним зв'язком у сірій зоні

1665 переглядів
Вівторок, 16 січня 2018, 11:41

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг заявляє, що місія зазнає труднощів з доступом до мобільного зв'язку на частини непідконтрольною території Донецької та Луганської областей.

Про це він сказав агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок в Києві.

"Я можу підтвердити, що ми мали труднощі з використанням послуг GSM на деяких територіях у непідконтрольних районах Донецької і Луганської областей", – сказав Хуг.

Він зазначив, що якщо в регіоні будуть проводитися ремонтні роботи для відновлення зв'язку, то СММ готова моніторити їх.

За словами Хуга, з початку 2018 року спостерігається поступова ескалація конфлікту в регіоні і частішають випадки фіксування спостерігачами місії важкого озброєння в забороненій зоні по обидва боки лінії розмежування.

Раніше "Радіо Свобода" з посиланням на керівника операторського відділу зі зв'язків з громадськістю компанії Vodafone Вікторію Рубан повідомляло, що Спільний центр по контролю і координації (СЦКК) прийняв до розгляду звернення Vodafone про доступ до ушкодженого кабелю, через який зник зв'язок на непідконтрольною території Донбасу.

Як відомо, мобільний оператор Vodafone-Україна 11 січня повністю перестав працювати у тимчасово окупованому Луганську і 12 січня в окупованих районах Донецька.

Теми: мобільний зв'язок АТО ОРДЛО
powered by lun.ua
По темі
СЦКК відреагував на звернення Vodafone щодо ремонту в "сірій зоні" 15 січня 2018, 20:06
Ремонтники Vodafone просяться в "сіру зону" на Донбасі 15 січня 2018, 16:45
У "Київстар" прийшли з обшуком податківці 4 січня 2018, 18:35
Усі новини
Головні новини
У ГПУ зробили Поклонській зустрічну пропозицію
Замах на Осмаєва: слідство хоче від РФ ім'я "чеченського кілера"
Світовий банк теж висунув вимоги щодо Антикорупційного суду
Уряду в середу запропонують звільнити Насірова
Усі новини

Як я став моржем і полюбив крижану воду

#теплазима: Якою має бути турбота про себе та оточуючих у морози