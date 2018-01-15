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Ремонтники Vodafone просяться в "сіру зону" на Донбасі

Понеділок, 15 січня 2018, 15:45

Керівництво "Vodafone" просить допустити ремонтні бригади до свого обладнання, пошкодженого в "сірій зоні" на Донбасі.  

Про це йдеться у заяві мобільного оператора, опублікованій у понеділок.

"Станом на 15.01.2018 ситуація із зв'язком на непідконтрольних Україні територіях залишається без змін. Доступу до місць пошкоджень мережі, зокрема в зоні АТО, досі немає", - сказано у повідомленні.

"Ми звернулись до всіх відповідальних інстанцій, включаючи українські адміністрації Луганської та Донецької областей, центр координації та контролю, місію ОБСЄ, з проханням забезпечити пропуск ремонтних бригад до "сірої" зони", - заявили у "Vodafone".

Водночас, вказується, що поки що запити залишаються без відповіді.

Як відомо, мобільний оператор Vodafone-Україна 11 січня, повністю перестав працювати у тимчасово окупованому Луганську і 12 січня в окупованих районах Донецька.

Пізніше в компанії "Vodafone-Україна" заявили, що не зможуть відновити зв'язокна окупованих територіях Луганської області, відключені в результаті обриву кабелю, якщо кабель обірваний на непідконтрольній Києву території.

За даними оператора, зараз більше третини обладнання "Vodafone-Україна" на непідконтрольній Україні території - у неробочому стані.

Ватажок окупованих районів Донецької області Олександр Захарченко заявив про можливість введення зовнішнього управління на території так званої "ДНР" щодо компанії "Vodafone-Україна".

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасАТОмобільний зв'язок
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