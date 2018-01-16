Перестрілка в Княжичах: суд пояснив поновлення на посаді поліцейського

Окружний адміністративний Києва поновив на посаді начальника управління карного розшуку столичної поліції Леоніда Куряту в зв'язку з відсутністю доказів правомірності його звільнення.

Відповідне роз'яснення розмістила на сайті суду його прес-служба.

Зокрема, суд вирішив визнати протиправними дії Нацполіції щодо порядку та процедури проведення службового розслідування, а також визнав протиправним та скасував наказ Головного управління Національної поліції в частині звільнення зі служби.

Водночас, суд ухвалив рішення – поновити Леоніда Куряту на службі в Національній поліції на посаді начальника управління карного розшуку Головного управління Національної поліції України в місті Києві.

В свою чергу суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Руслан Арсірій зауважив, що відповідне рішення було ухвалене на підставі встановлених під час судового розгляду справи фактів та обставин.

Він наголосив, що суд неодноразово пробував витребувати матеріали службового розслідування за фактом перевірки обставин подій за участю поліцейських у селі Княжичі.

Однак було встановлено, що наведені матеріали були вилучені з Національної поліції та направлені до Генеральної прокуратури.

В той же час Генпрокуратура повідомила суд, про неможливість надання жодного з екземплярів витребуваних документів через можливе розкриття таємниці слідства та розголошення державної таємниці під час судового розгляду, також було зазначено, що в Головному слідчому управлінні на даний час відсутні технічні можливості для виготовлення копій зазначених матеріалів у режимі таємного діловодства.

Суддя Арсірій зауважив, що суд ухвалив рішення – поновити поліціанта Куряту на посаді, зважаючи на те, що суду не були надані інші докази, які підтверджують правомірність його звільнення зі служби в поліції.

Як повідомлялося, у своєму позові Курята стверджував про безпідставність свого звільнення 27 січня 2017 року зв'язку з відсутністю в його діях ознак дисциплінарного проступку.



Позивач також зазначав, що вважає незаконним службове розслідування за фактом перестрілки в Княжичах.



Розглянувши справу, суд прийшов до висновку про часткову обґрунтованість позовних вимог.

Суд вирішив, що Курята не був уповноважений здійснювати контроль за діями поліцейських у Княжичах.



В результаті суд визнав незаконним рішення Нацполіції про проведення службового розслідування, визнав незаконним і скасував наказ про звільнення Куряти.

Як відомо, в серпні Генеральна прокуратура повідомила про підозру 3 колишнім поліцейським, в тому числі начальнику карного розшуку курять, в причетності до перестрілки в Княжичах Київській області 4 грудня 2016 року.



В результаті перестрілки були вбиті 5 поліцейських.