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Перестрілка в Княжичах: суд поновив на посаді ще одного поліцейського

Четвер, 28 грудня 2017, 16:48
Перестрілка в Княжичах: суд поновив на посаді ще одного поліцейського

Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді колишнього начальника карного розшуку Головного управління Національної поліції в Києві Леоніда Куряту, звільненого через причетність до перестрілки в Княжичах Київської області.

Про це йдеться в рішенні суду, повідомляють 28 грудня "Українські новини".

У своєму позові Курята стверджував про безпідставність свого звільнення 27 січня 2017 року зв'язку з відсутністю в його діях ознак дисциплінарного проступку.

Позивач також зазначив, що вважає незаконним службове розслідування за фактом перестрілки в Княжичах.

Розглянувши справу, суд прийшов до висновку про часткову обґрунтованість позовних вимог.

Суд зазначив, що, згідно з планом проведення поліцейської операції в Княжичах, Курята не був призначений старшим групи правоохоронців або старшим з проведення всієї операції.

"Як зазначив сам позивач, він вважав своїм обов'язком взяти участь у запланованих і затверджених начальником ГУ слідчо-розшукових заходах, в яких передбачалася участь його безпосередніх підлеглих Управління кримінальної розвідки, про відповідне кримінальне провадження йому стало відомо в ході оперативних нарад у начальника ГУ НП в Києві Крищенка А.Є. ", – сказано в постанові суду.

Суд вирішив, що Курята не був уповноважений здійснювати контроль за діями поліцейських в Княжичах.

В результаті суд визнав незаконним рішення Нацполіції про проведення службового розслідування, визнав незаконним і скасував наказ про звільнення Куряти.

Суд ухвалив негайно поновити його на посаді начальника карного розшуку поліції Києва.

Згідно з рішенням суду, Нацполіція також зобов'язана виплатити підозрюваному 104 тисячі гривень заробітної плати за час вимушеного прогулу.

Як відомо, в серпні Генеральна прокуратура повідомила про підозру 3 колишнім поліцейським, в тому числі начальнику карного розшуку курять, в причетності до перестрілки в Княжичах Київській області 4 грудня 2016 року.

В результаті перестрілки були вбиті 5 поліцейських.

У листопаді Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді командира взводу поліції охорони, якого звільнили за причетність до перестрілки в Княжичах.

Теми: поліція
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