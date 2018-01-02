У справі про вбивство Ноздровської допитали близько 50 людей

Слідство у справі про вбивство юристки Ірини Ноздровської допитало вже близько 50 осіб, а на результати розтину ще чекає.

Про це розповів речник Головного управління Національної поліції у Київській області Микола Жукович в ефірі каналу "112 Україна".

"У нас ще немає результатів судово-медичної експертизи, щоб чітко сказати, від чого настала смерть", – сказав він.

"Ми проводимо низку слідчих дій. Вже близько 50 осіб допитали. Створено потужно слідчо-оперативну групу, якою керує безпосередньо начальник управління", – наголосив Жукович.

Речник поліції Київщини не захотів відповідати на запитання, що сказав екс-наречений загиблої Віталій Сергеєв і що стало причиною його виклику на допит.

"Всі прізвища не будемо розповідати, й що вони говорили – теж", – сказав він і додав, що це може зашкодити слідству.

На запитання, чому вилучили авто Сергеєва, Жукович пояснив: "Будемо проводити низку слідчих дій з речами загиблої і з деякими речами, які можуть бути у свідків. Будемо звертатися до суду, щоб отримати тимчасовий доступ до речей, і проводити експертизи".

Щодо версій він сказав: "Це може бути пов’язано з її професійною діяльність чи з тим, що їй погрожували. Всі версії відпрацьовуємо і перевіряємо".

Юрист і криміналіст Анна Маляр сказала у коментарі каналу, що Ірині Ноздровській зверталася до поліції щодо погроз її життю.

Як відомо, 1 січня поліція повідомила, що у Вишгородському районі Київської області виявили тіло жінки. Виявилося, що це юристка Ірина Ноздровська, розшук якої почали 30 грудня.

Колишній наречений убитої Ірини Ноздровської Віталій Сергеєв відмовився дати свідчення. За його словами, вони зустрічалися з листопада 2016-го до червня 2017 року, а в останнє він бачив загиблу у серпні.

Ноздровська кілька років займалася справою про загибель своєї сестри Світлани Сапатінської, яку 30 вересня 2015 року у с.Демидів насмерть збив племінник глави суду Вишгородського району Дмитро Россошанський.

У травні 2017 року Росошанського засудили до 7 років ув’язнення, його захист подав апеляцію.

27 грудня Апеляційний суд Києва відмовив йому у звільненні і продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.