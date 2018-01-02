Активісти вимагають під поліцією Київщини знайти убивць Ноздровської

Близько 250 блогерів, журналістів, громадських активістів і просто небайдужих людей зібралися під будівлею Головного управління Нацполіції Київської області.

Про це розповідає кореспондент "Української правди" з місця подій.

Вони вимагають від правоохоронців знайти вбивць юристки Ірини Ноздровської, яка вимагала у суді покарання для племінника голови Вишгородського районного суду за те, що він у стані наркотичного сп’яніння збив на смерть її сестру.

Люди тримають в руках плакати з написами "Винесіть вирок собі". Вони викрикують "Ганьба!" і погрожують зайти всередину. Принесли шини.

До активістів вийшов речник управління Микола Жукович, вони його засвистали.

Він запропонував ініціативній групі зайти всередину і поспілкуватися про вбивство юристки, але народ вимагає відзвітувати на вулиці.

Керівник слідчої групи Дмитро Ценов також вийшов до учасників акції. Він запропонував приходити до нього о 20:00, а активісти вимагають, щоб ініціативна група постійно була зі слідчою групою.

Близько 12:50 робоча група у складі активістів й родичів зайшла всередину.

Як відомо, 1 січня поліція повідомила, що у Вишгородському районі Київської області виявили тіло жінки. Виявилося, що це юристка Ірина Ноздровська, розшук якої почали 30 грудня.

Колишній наречений убитої Ірини Ноздровської Віталій Сергеєв відмовився дати свідчення. За його словами, вони зустрічалися з листопада 2016-го до червня 2017 року, а в останнє він бачив загиблу у серпні.

Ноздровська кілька років займалася справою про загибель своєї сестри Світлани Сапатінської, яку 30 вересня 2015 року у с.Демидів насмерть збив племінник глави суду Вишгородського району Дмитро Россошанський.

У травні 2017 року Росошанського засудили до 7 років ув’язнення, його захист подав апеляцію.

27 грудня Апеляційний суд Києва відмовив йому у звільненні і продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.