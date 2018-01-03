Трамп про заяву Кім Чен Ина: Ядерна кнопка США набагато потужніша

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Середа, 3 січня 2018, 03:10

Президент США Дональд Трамп прокоментував заяву північнокорейського лідера Кім Чен Ина про те, що США ніколи не зможуть розпочати війну проти КНДР після того, як Пхеньян завершив формування своїх ядерних сил.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"У відповідь на слова Кім Чен Ина про ядерну кнопку хочу повідомити його, що у мене теж є ядерна кнопка, але вона набагато більша і потужніша. І вона працює!", - наголосив Трамп.

Як відомо, раніше Кім Чен Ин заявив: "Вашингтон ніколи не розпочне війни проти нас, бо всі Сполучені Штати перебувають у межах дії нашої ядерної зброї. Ядерна кнопка лежить на моєму столі. Це реальність, а не погроза".

Як повідомлялось, Рада Безпеки ООН 22 грудня 2017 року одноголосно прийняла рішення посилити санкції проти Північної Кореї через безперервні ракетні і ядерні випробування в цій країні.

З 1 січня дозволено поставляти в КНДР вже не 2 млн., а лише 500 тисяч барелів палива на рік.

Заборонено ввезення в Північну Корею продовольчої і сільськогосподарської продукції, машин, електричних приладів, землі, каменю і дерева.

Забороняються також поставки Пхеньяну промислового обладнання, транспортних засобів, заліза, сталі та інших металів.

КНДР відкидає нові санкції Радбезу ООН.

Теми: Трамп США КНДР санкції
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