Клімкін нагадав главі МЗС ФРН про німецький бізнес у Криму

4656 переглядів
Середа, 3 січня 2018, 19:55
www.segodnya.ua

Україна знайде важелі впливу на німецькі компанії, які вважають Крим російським.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін на спільній прес-конференції з главою МЗС Німеччини Зіґмаром Ґабріелем у середу в Києві.

"Я вважаю, що це (історія з турбінами Siemens у Криму - ред.) стало сумним уроком для всього німецького і не тільки німецького бізнесу. І зараз є, звичайно, компанії, які дозволяють своїм рітейлерам - наприклад, Volkswagen або Adidas - Крим вважати територією Росії. Ми їх, безумовно, дістанемо, дістанемо не тільки політичними, а й юридичними методами", - цитує слова Клімкіна "Інтерфакс-Україна".

Він підкреслив, що Україна доклала багато зусиль для того, щоб шахрайство Росії, як у випадку з поставками турбін Siemens в окупований Крим, більше не повторилося.

Як відомо, в окупованому Росією Криму виявлено факти торгівлі представництвами німецьких компаній Adidas, Puma та DHL.

Також відомо, що на півострові працюють німецькі автомобільні бренди BMW і Mercedes-Benz.

Теми: Німеччина Крим Росія Клімкін МЗС
powered by lun.ua
По темі
Глава МЗС Німеччини: Миротворці мають контролювати окупований Донбас 3 січня 2018, 20:12
Німеччина може запровадити санкції проти Facebook 2 січня 2018, 23:11
Глава МЗС Німеччини їде на Донбас 2 січня 2018, 18:37
Усі новини
Головні новини
На Донеччині вандали сплюндрували пам’ятник загиблим бійцям АТО
На міжбанку впав долар
Клімкін нагадав главі МЗС ФРН про німецький бізнес у Криму
Саакашвілі програв суд за позовом до ДМС
Усі новини
дослідження

Як самотність впливає на здоров'я, і що можна з цим вдіяти

подорожі

Навіщо йти в похід у засніжені Карпати

місто

Сім київських барів, де можна похмелитися на свята