Макрон оголосив про початок боротьби з фейковими новинами

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Четвер, 4 січня 2018, 06:17

Президент Франції Емманюель Макрон має намір зміцнювати юридичні методи захисту демократичного життя країни від фейкових новин.

Про це він заявив у своєму новорічному привітанні пресі, яке транслював телеканал France 24, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми будемо розвивати наш юридичний механізм для захисту демократичного життя від цих фейкових новин", - зазначив Макрон.

 "Платформи (соціальних мереж) будуть зобов'язані діяти з підвищеною прозорістю, що стосується всього спонсоризованого змісту, щоб зробити публічним надбанням дані про рекламодавців і тих, хто їх контролює, але також, щоб обмежити суми, що виділяються на таке утримання", - сказав французький президент.

Він оголосив про підготовку закону, спрямованого проти фейкових новин. Макрон повідомив, що незабаром буде представлений проект закону для боротьби проти фіктивних новин в інтернеті, особливо в виборчий період.

Як відомо, Facebook прийняв рішення зобов'язати користувачів розкривати дані про замовників політичної реклами, що публікується в соцмережі.

На цей крок компанія пішла після того, як з’ясувала, що російська так звана "ферма тролів", відома своєю прокремлівської пропагандою, скуповувала і поширювала політичну рекламу під час президентської кампанії в США.

Теми: Франція Росія пропаганда
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