Сім’я Луценків отримала від сина коштовний подарунок

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П'ятниця, 5 січня 2018, 13:43

Родина генпрокурора Юрія Луценка та нардепа Ірини Луценко отримала від старшого сина Олександра подарунок на суму 170 тисяч гривень.

Відповідні зміни майнового стану відображені у деклараціях чиновників.

Зазначається, що 2 січня родина Луценків отримала подарунок у негрошовій формі від Олександра Луценка.

Як відомо, у Луценків є два сина: Олександр, 1989 року народження і Віталій, 1999 року народження.

12 серпня Юрій та Ірина Луценки задекларували по 119 350 гривень, подарованих Олександром Луценком.

Також у серпні Олександр Луценко придбав квартиру на 170 кв. м у новому житловому комплексі з краєвидом на ліс.

Як відомо, видання "Наші гроші" раніше писало, що Олександр Луценко заробляє на оренді квартир на столичному Печерську, записаних на бухгалтера Луценків Світлану Риженко.

9 вересня відбулося гучне весілля 28-річного Олександра Луценка. Тоді ще стався скандал через те, що представники Управління держохорони перешкоджали журналістам знімати навіть поруч зі святкуванням.

Теми: Луценко декларації
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