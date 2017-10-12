Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Син Луценка у серпні придбав квартиру

Четвер, 12 жовтня 2017, 16:14
Син Луценка у серпні придбав квартиру

В Олександра Луценка, старшого сина генпрокурора, незадовго до весілля з'явилася квартира в Солом'янському районі Києва.

Як повідомляє "Слово і діло" з посиланням на Єдиний реєстр нерухомого майна, 8 вересня на нього зареєстрували 183,7 кв м у новому житловому комплексі з краєвидом на ліс.

Судячи з даних у реєстрі, це однокімнатна квартира-студія, житлова площа якої становить 170,3 кв. м.

 

У новому ЖК у старшого сина генпрокурора також є місце в гаражі на 18,2 кв. м.

Видання підрахувало, що така квартира може коштувати близько 6,7 млн грн, адже на сайті забудовника вказано, що квартира на 106 кв. м коштує від 3,86 млн грн (тобто ціна квадратного метра становить 36 340 грн.)

Також у Реєстрі нерухомого майна на Олександра Луценка зареєстроване нежитлове приміщення в центрі Києва (бул. Лесі Українки) на 316,8 кв. м.

 

"Згідно з декларацією голови ГПУ (тоді – нардепа) Юрія Луценка за 2013 рік, раніше це приміщення належало йому", – пише видання.

Такої ж площі нежитлові приміщення містилися у декларації матері Олександра Ірини Луценко за 2012 рік.

Зі свого боку, речниця генпрокурора Лариса Сарган у коментарі "Українській правді" заявила, що квартиру син Юрія Луценка придбав раніше – 1 серпня – і на вторинному ринку.

"У той час, про який пишуть "Слово і діло", він придбав паркомісця. Квартиру (Олександр Юрійович) придбав за два місяці до того, це вторинне житло, не первинне. Вартість, вказана в новині, – це вартість на первинному ринку", – заявила вона.

Квартира у житловому комплексі у районі Севастопольської площі, за словами Сарган, придбана без ремонту у попереднього власника.

"Він, коли купив, прийшов до мене і казав, що платив тисячу доларів метр", – згадала речниця генпрокурора.

На запитання, чим заробляє син Луценка, вона відповіла: "Нерухомістю, салон краси, який переписала на нього Ірина Степаніна, а також офіси".

При цьому Сарган пообіцяла надати уточнену інформацію трохи згодом.

Як відомо, 9 вересня відбулося гучне весілля 28-річного Олександра Луценка. Тоді ще стався скандал через те, що представники Управління держохорони перешкоджали журналістам знімати навіть поруч зі святкуванням.

12 серпня Юрій та Ірина Луценки задекларували по 119 350 гривень, подарованих Олександром Луценком.

Олена Рощенко, Оксана Коваленко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Луценко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Луценко
Луценко заявив, що йде з армії через інвалідність
Луценко заявив, що його перевели з Бахмута
Луценко про своє призначення на фронті: Друзі надмірно щасливі, недруги ненавидять
Останні новини
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
18:38
У неділю в Україні невеликий сніг, морози до -18°
18:26
Росіяни все частіше застосовують в Україні боєприпаси з хімічними речовинами – Генштаб
Усі новини...
Реклама: