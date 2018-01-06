У Москві "замінували" аеропорт та три вокзали

У Москві в аеропорту Домодєдово і на вокзалах - Казанському, Ленінградському і Ярославському - проводилася перевірка через повідомлення про загрозу вибуху.

Як повідомляє ТАСС з посиланням на джерела в екстрених службах міста, евакуація на "замінованих" об'єктах на час перевірки не проводилася.

"Повідомлення про загрозу вибуху в аеропорту Домодєдово і трьох московських вокзалах виявилися помилковими. Усі будівлі було перевірено кінологами. Підозрілих предметів не знайдено, загроза не підтвердилася", - повідомило джерело.

З 11 вересня, коли в Росії почалася хвиля "мінувань", атаці телефонних терористів піддалися майже 4 тис. об'єктів та було евакуйовано понад 2,6 млн осіб, зазначає ТАСС.